Rigopiano, a 4 anni e mezzo dalla strage il procedimento è ancora in fase preliminare. I parenti delle 29 vittime: “Neanche una boccata di giustizia” (Di venerdì 23 luglio 2021) Mentre la politica vorrebbe introdurre una riforma della giustizia che fa morire i processi d’Appello se non si concludono dopo due anni, al tribunale di Pescara i parenti delle 29 vittime della strage di Rigopiano guardano con sconforto all’ennesima udienza di oggi. Tra scioperi, pandemia e rinvii, il procedimento, recentemente ricongiunto nei suoi due filoni – quello principale e quello sui depistaggi – è in fase preliminare. A quattro anni e mezzo dai fatti, che risalgono al 18 gennaio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Mentre la politica vorrebbe introdurre una riforma dellache fa morire i processi d’Appello se non si concludono dopo due, al tribunale di Pescara i29delladiguardano con sconforto all’ennesima udienza di oggi. Tra scioperi, pandemia e rinvii, il, recentemente ricongiunto nei suoi due filoni – quello principale e quello sui depistaggi – è in. A quattrodai fatti, che risalgono al 18 gennaio ...

Advertising

fedebeltrami : RT @Mamox__: Hotel Rigopiano: 29 morti. Ponte Morandi: 43 morti. Funivia del Mottarone: 14 morti. 86 morti e nessuno ancora in carcere. Que… - FrancescaLupo15 : RT @Mamox__: Hotel Rigopiano: 29 morti. Ponte Morandi: 43 morti. Funivia del Mottarone: 14 morti. 86 morti e nessuno ancora in carcere. Que… - Mamox__ : Hotel Rigopiano: 29 morti. Ponte Morandi: 43 morti. Funivia del Mottarone: 14 morti. 86 morti e nessuno ancora in c… - VinceMaielli : RT @unoenessunoe: Il giudizio del rappresentante delle vittime di #Rigopiano: le udienze rinviate per lo sciopero degli avvocati, tra cui i… - unoenessunoe : Il giudizio del rappresentante delle vittime di #Rigopiano: le udienze rinviate per lo sciopero degli avvocati, tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Rigopiano anni Rigopiano, nuova udienza tra rinvii e scioperi A quattro anni e mezzo dai fatti. (dall'inviata Silvia Mancinelli AdnKronos) LE ULTIME NOTIZIE News Rigopiano, nuova udienza tra rinvii e scioperi 23 Luglio 2021 Tra scioperi, pandemia e rinvii oggi ...

Torre di controllo aeroporto, bocciato Piano Industriale Enav Nei momenti della tragedia di Rigopiano, il personale operativo, sin da subito e per molti giorni a ... negli anni, sono stati investiti più di 50 milioni di euro ad inviare a ENAC copia degli atti ...

Rigopiano, a 4 anni e mezzo dalla strage il procedimento è ancora in fase preliminare Il Fatto Quotidiano Rigopiano, nuova udienza tra rinvii e scioperi (dall’inviata Silvia Mancinelli) Tra scioperi, pandemia e rinvii oggi al Tribunale di Pescara i parenti delle 29 vittime della valanga di Rigopiano guardano con sconforto all’ennesima udienza di oggi.

Riforma Cartabia, maxi processo 'Ndrangheta rischia di saltare. Tempi lunghi Con 325 imputati alla sbarra è difficile rispettare quei tempi. Trattativa Stato-mafia, condanne definitive in dubbio. Rischi anche per la strage di Rigopiano ...

A quattroe mezzo dai fatti. (dall'inviata Silvia Mancinelli AdnKronos) LE ULTIME NOTIZIE News, nuova udienza tra rinvii e scioperi 23 Luglio 2021 Tra scioperi, pandemia e rinvii oggi ...Nei momenti della tragedia di, il personale operativo, sin da subito e per molti giorni a ... negli, sono stati investiti più di 50 milioni di euro ad inviare a ENAC copia degli atti ...(dall’inviata Silvia Mancinelli) Tra scioperi, pandemia e rinvii oggi al Tribunale di Pescara i parenti delle 29 vittime della valanga di Rigopiano guardano con sconforto all’ennesima udienza di oggi.Con 325 imputati alla sbarra è difficile rispettare quei tempi. Trattativa Stato-mafia, condanne definitive in dubbio. Rischi anche per la strage di Rigopiano ...