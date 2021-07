Raffaella Carrà Show | lo storico programma in prime time su Mediaset extra da lunedì 2 agosto

(Di venerdì 23 luglio 2021)Dopo l’addio commosso alla regina della tv, il tempo dell’amarcord. Anchericorderàriproponendo al suo pubblico il meglio di unospettacolo che la popolare artista condusse su Canale5 dal 9 gennaio al 7 maggio 1988. “” – questo il titolo della trasmissione – tornerà in onda suina partire da. Ad ...

Advertising

chetempochefa : Il bellissimo murale a Barcellona dedicato a Raffaella Carrà realizzato da Tvboy ???? - RadiocorriereTv : #BuongiornoRai 15 agosto 1971 #RadiocorriereTv Ma sì che va… #Raffaella regina a #Canzonissima … forza ragazzi spa… - SkyTG24 : A Madrid una piazza dedicata a Raffaella Carrà - mario_vagnoni : Non avevamo mai approfondito il personaggio Raffaella Carrà. Certo era brava, molto brava, ma ci era sfuggito che f… - MENUETTOit : #Food e #Music: Asti Pride, serata di musica e gastronomia in omaggio a Raffaella Carrà -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

Un'altra che ha influenzato il nostro lavoro è certamente. Provo a imparare da tutte, ma poi tocca a me fare una sintesi. Lo studio è molto importante - prosegue - lo metto al primo ...Puntuali i passaggi un po' kitch col massaggiatore Tommaso Starace che si è esibito in balli esteticamente poco gradevoli sulle note di 'a far l'amore comincia tu' di, mentre il ...