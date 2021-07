Raffaella Carrà | il murales a Roma | “Più rumore | meno silenzio”

(Di venerdì 23 luglio 2021)se ne è andata lo scorso 5 luglio. Da allora, una data scura, triste, lontana da tutto ciò che la Signora della televisione italiana rappresentava.era una donna solare, talentuosa, dalle idee avveniristiche. Icona della comunità LGBT da sempre; ha parlato di “creature, né gay né etero, ma creature” e non … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ha citato Gianni Boncompagni, vorrei chiederle anche un ricordo di, che ne era stata la compagna. "Conoscevo la mamma, che era di Bellaria. Mi chiese di aiutare la figlia a prepararsi ...L'attore ha debuttato in quello che tuttora è il suo mestiere nel lontano 1974, quando partecipò a Canzonissima cone venne scritturato per il suo primo impegno come attore - ...