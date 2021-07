Orban il liberticida fa la vittima | ' L' Europa ci attacca e ci ricatta'

(Di venerdì 23 luglio 2021)si lamenta per le minacce di procedura di infrazione da parte dell'Ue per la legge anti - Lgbt varata dal parlamento di Budapest ela Commissione. "Per i trattati Ue, le questioni che ...

Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor. La Commissione non ha approvato entro il 12 luglio il Pnrr dell'Ungheria, spiegando di avere preoccupazioni sul fronte della tutela dei fondi Ue ...Per questo diciamo alla Lega che non sono accettabili ammiccamenti cone i suoi amici sui ... "La verità è che la vostra indole è rappresentata dal ddl Zan, una leggealla quale è ...Circa 30.000 persone sono scese in piazza nella capitale ungherese: "Le minoranze sono state attaccate sistematicamente e siamo qui per dire basta" ...Nel mirino di Bruxelles la legge contro la comunità Lgbt, che con la scusa di proteggere i bambini, discrimina ...