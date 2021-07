Advertising

zazoomblog : Kabul bugia che talebani controllano 90% confini afghani - #Kabul #bugia #talebani #controllano - giornaleradiofm : Approfondimenti: Kabul, bugia che talebani controllano 90% confini afghani: (ANSA) - KABUL, 23 LUG - 'E' una bugia… - Imperator_98 : RT @ultimenotizie: 'E' una bugia assoluta'. Questa la secca replica del ministro della Difesa di Kabul Fawad Aman ai talebani che sostengon… - ultimenotizie : 'E' una bugia assoluta'. Questa la secca replica del ministro della Difesa di Kabul Fawad Aman ai talebani che sost… - iconanews : Kabul, bugia che talebani controllano 90% confini afghani -

Ultime Notizie dalla rete : Kabul bugia

Agenzia ANSA

"E' unaassoluta". Questa la secca replica del ministro della Difesa diFawad Aman ai talebani che sostengono di detenere il controllo del 90% dei confini dell'Afghanistan. Sono le forze ...... annuncia la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - Advertisement - - Advertisement - AgenPress - 'E' unaassoluta'. Questa la secca replica del ministro della Difesa diFawad Aman ai ..."E' una bugia assoluta". Questa la secca replica del ministro della Difesa di Kabul Fawad Aman ai talebani che sostengono di detenere il controllo del 90% dei confini dell'Afghanistan. (ANSA) ...Perché l’offensiva talebana in Afghanistan spazza via anche le propagande del passato ad opera della Nato. L’editoriale di Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa Mentre in Italia il dibattito ...