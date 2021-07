Io sono vaxissimo | ma l' obbligo è intollerabile Intervista a Claudio Borghi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 luglio 2021) Onorevole, è ancora deciso a mandare al diavolo i giornalisti che le chiedono se è vaccinato… Capisco, vuole che le metta giù il telefono. Ammetta almeno che il paragone con i gay sieropositivi era un po’ forte. È stata una strumentalizzazione. Volevo trovare un esempio che rendesse l’idea dell’invasione della privacy e dei pregiudizi. Il mondo si divide in due categorie: i sani e gli ammalati. I secondi stanno a casa, anche se vaccinati. Tutti gli altri no. I vaccinati si ammalano molto molto meno. Lo dicono le statistiche, non la politica. Attenzione, perché stiamo assistendo alla crescita della curva in Paesi ad alta copertura vaccinale, ...