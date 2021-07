Incredibile in Bolivia | il tornado manda all’aria i giocatori

(Di venerdì 23 luglio 2021) L’evento naturale coglie di sorpresa iin campo e il video diventa subito virale. La partita è stata rinviata. Squadre schierate al centro del campo, pronte per i saluti di rito prima del fischio d’inizio da parte dell’arbitro. Siamo in, è la Liga Amateur de Achocalla, a sfidarsi sono la Chapecoense e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il tutto è accaduto in, in occasione di un match valido per la Liga Amateur de Achocalla 2021 ; le immagini hanno rapidamente fatto il giro del mondo mediante i social network.e ...Che infatti si guarda bene dal parlare di quel che accade ai manifestanti antiliberisti in Colombia o Cile colpiti da una repressione brutale e feroce, di denunciare quanto accaduto incon il ...Chapecoense-Chelsea è stata rinviata a causa di un piccolo tornado, il quale ha spaventato i calciatori presenti e causato alcuni danni al campo da gioco. Il tutto è accaduto in Bolivia, in occasione ...