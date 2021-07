Il fronte no green pass manifesterà a Roma mercoledì: chiede libertà di scelta in materia sanitaria (Di venerdì 23 luglio 2021) Il fronte ‘no green pass’ manifesterà a Roma mercoledì prossimo. Un evento annunciato sui social dal ‘Comitato Libera scelta‘, che, a quanto apprende AdnKronos, potrebbe vedere in piazza del Popolo esponenti di primo piano della Lega. Come Armando Siri, Alberto Bagnai, Claudio Borghi, Simone Pillon, insieme a Vittorio Sgarbi e Gianluigi Paragone. “Chi tace acconsente! se anche tu sei contrario all’obbligo del green pass, ora è il momento di dimostrarlo”. Questo lo slogan nella pagina Facebook del comitato che si definisce “di liberi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 luglio 2021) Il‘noprossimo. Un evento annunciato sui social dal ‘Comitato Libera‘, che, a quanto apprende AdnKronos, potrebbe vedere in piazza del Popolo esponenti di primo piano della Lega. Come Armando Siri, Alberto Bagnai, Claudio Borghi, Simone Pillon, insieme a Vittorio Sgarbi e Gianluigi Paragone. “Chi tace acconsente! se anche tu sei contrario all’obbligo del, ora è il momento di dimostrarlo”. Questo lo slogan nella pagina Facebook del comitato che si definisce “di liberi ...

