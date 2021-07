Green Pass falsi, la truffa su Telegram: '100 euro a certificato' (Di venerdì 23 luglio 2021) falsi venduti a 100 euro su . Un gruppo che promette di attivare certificati verdi in 48/72 ore senza sottoporsi a tampone o vaccino, ma semplicemente fornendo tessera sanitaria e documento d'identità ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 luglio 2021)venduti a 100su . Un gruppo che promette di attivare certificati verdi in 48/72 ore senza sottoporsi a tampone o vaccino, ma semplicemente fornendo tessera sanitaria e documento d'identità ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Draghi blinda la Cartabia, sulla giustizia pone la fiducia Il tema di giornata è il green pass e le nuove norme per combattere il Covid . Prima del Consiglio dei ministri c'è una lunga cabina di regia con tutti i gruppi della maggioranza e poi la riunione ...

Lazio, vaccini ad Auronzo per squadra e staff Una richiesta formulata prima ancora dell'introduzione delle norme sul green pass. Per noi è un dovere di ospitalità ed un piacere" . Vaccini per l'intero gruppo squadra e staff. Nei giorni scorsi, a ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Green Pass, le attività, le multe e l’APP per verificare la validità Dal prossimo 6 agosto sarà necessario il green pass, anche dopo la prima dose, un tampone o la guarigione dal Covid-19 per accedere ad alcune attività. L'articolo Green Pass, le attività, le multe e l ...

Matteo Salvini e la foto col QR Code sui social: si è vaccinato? Ha il Green Pass? Il leader della Lega aveva fatto sapere che si sarebbe vaccinato ad agosto inoltrato, ma sul suo profilo social spunta una foto con un QR Code che ricorda moltissimo quello del Green Pass (documento c ...

