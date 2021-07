Green pass, Burioni ai no vax: 'Dal 5 agosto chiusi in casa come sorci...' (Di venerdì 23 luglio 2021) Prosegue la battaglia contro i no vax di Roberto Burioni. Affidandosi a Twitter il virologo docente all'università Vita - Salute San Raffaele di Milano lancia una nuova provocazione. 'Propongo una ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 luglio 2021) Prosegue la battaglia contro i no vax di Roberto. Affidandosi a Twitter il virologo docente all'università Vita - Salute San Raffaele di Milano lancia una nuova provocazione. 'Propongo una ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Servirà per tornare allo stadio e nei palazzetti: come scaricare il Green pass Oltre che per circolare liberamente, entrare in bar e ristoranti e per tutte le altre attività, dal 6 agosto il Green pass sarà necessario anche per fare sport e partecipare agli eventi sportivi. Almeno in Italia. Lo ha stabilito il decreto approvato il 22 luglio. Dallo stadio, al palazzetto: ecco come ...

Green pass, Burioni ai no vax: 'Dal 5 agosto chiusi in casa come sorci...' ... così ha twittato ieri sera dopo l'annuncio da parte del governo delle limitazioni imposte per chi non sarà in possesso del Green pass, quindi di coloro che non avranno fatto il vaccino. Il tweet di ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Il vaccino a mia figlia neanche in catene, Meloni si sfoga sul green pass Giorgia Meloni contro il green pass per i teenager. «Non sono contraria al vaccino ma se mi chiedi di vaccinare mia figlia di 12 anni neanche ...

Vaccinazioni, nel Lazio 55mila nuove prenotazioni dopo obbligo del Green Pass Un risultato davvero incoraggiante che spinge la campagna vaccinale del Lazio con una proiezione a regime di copertura con i nuovi prenotati di oltre l’80%, in prevalenza c’è un’ottima adesione anche ...

