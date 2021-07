Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Giustizia:Fi,allargare perimetro dl penale a abuso ufficio: (ANSA) - ROMA, 23 LUG - Il capogruppo… - iconanews : Giustizia:Fi,allargare perimetro dl penale a abuso ufficio - amalialena : @ramses09975976 @old_scantia @fasulo_antonio ma non t'allargare ...ma pensa te paladini della giustizia ma vattene -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia allargare

Agenzia ANSA

Il capogruppo di Fi in commissionedella Camera, Pierantonio Zanettin, ha chiesto di "il petimetro" del dl di riforma del processo penale, così da far rientrare gli emendamenti sull'abuso d' ufficio, dichiarati ...Mentre Forza Italia ha chiesto di 'il perimentro ' della norma in commissione, il governo ha accolto un ordine del giorno al decreto Recovery presentato da Enrico Costa di Azione:...Il capogruppo di Fi in commissione Giustizia della Camera, Pierantonio Zanettin, ha chiesto di "allargare il petimetro" del dl di riforma del processo penale, così da far rientrare gli emendamenti sul ...«E mi fermo qui», aggiunge il premier, come a lasciare intendere di non voler aprire un fronte diretto con Salvini. Con una precisazione, evidentemente rivolta a chi in questi giorni ha sollevato dubb ...