Giustizia, Letta: 'Il governo non scricchiola, discussioni normali'' (Di venerdì 23 luglio 2021) 'Il governo non scricchiola, è naturale che di fronte a passaggi complessi ci siano discussioni. Questo è un passaggio complesso come lo sono stati altri e lo saranno altri'. Cosi', a Napoli, il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 luglio 2021) 'Ilnon, è naturale che di fronte a passaggi complessi ci siano. Questo è un passaggio complesso come lo sono stati altri e lo saranno altri'. Cosi', a Napoli, il ...

davidefaraone : Spero che Letta quando discute con Conte di accordi elettorali per suppletive ed amministrative sappia tenere al ri… - bobogiac : Quindi Letta il duro che “sul ddl Zan non si tratta” (ammazzando la legge), dice che sulla giustizia si può trattar… - davidefaraone : Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice ch… - scuccimatte : RT @lucianoghelfi: Tutti contro i #M5S che minacciano la crisi sulla #Giustizia. Fonti #Lega: profonda irritazione, siamo al governo e int… - cavalierebianc5 : RT @lucianoghelfi: Tutti contro i #M5S che minacciano la crisi sulla #Giustizia. Fonti #Lega: profonda irritazione, siamo al governo e int… -