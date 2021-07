Giorgio Chiellini, in Germania hanno coniato il termine “Chiellinigkeit” (Di venerdì 23 luglio 2021) Il significato del termine “Chiellinigkeit” Giorgio Chiellini e i ragazzi della Nazionale sono i protagonisti del momento, insieme ad altri atleti come Matteo Berrettini e gli atleti che gareggeranno alle Olimpiadi. Proprio agli Europei il difensore e capitano Azzurro, amatissimo in Italia e non solo, è stato al centro di vari episodi che resteranno nella L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 23 luglio 2021) Il significato delgkeit”e i ragazzi della Nazionale sono i protagonisti del momento, insieme ad altri atleti come Matteo Berrettini e gli atleti che gareggeranno alle Olimpiadi. Proprio agli Europei il difensore e capitano Azzurro, amatissimo in Italia e non solo, è stato al centro di vari episodi che resteranno nella L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

EnricoTurcato : Leonardo #Bonucci e Giorgio #Chiellini hanno vinto insieme 9 Scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe e un Europeo.… - SkySportsNews : Juventus are set to offer #ITA captain Giorgio Chiellini a new contract. ?????? - Agenzia_Ansa : Leonardo Bonucci, immortalato assieme a Giorgio Chiellini davanti a un piatto di spaghetti, ha pubblicato questa fo… - One92Tava : @AndreaInterNews Chiellini a occhi chiusi se prendi Giorgio ti porti via anche saka e lo presti in giro spacciandolo per agoumè - AndreSannaPau : RT @Novella_2000: Giorgio Chiellini, in Germania hanno coniato il termine “Chiellinigkeit” e il significato è perfetto -