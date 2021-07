Gemelli e Sant’Orsola lanciano piattaforma unica per chirurgia robotica (Di venerdì 23 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Duemila interventi all’anno di alta chirurgia robotica, 4 robot già attivi a supporto di 5 specialità, oltre 6 milioni di euro di investimenti previsti per nuove apparecchiature. Nasce la piattaforma chirurgica robotica condivisa tra Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Policlinico di Sant’Orsola Irccs. Urologia, ginecologia, chirurgia generale e dei trapianti, otorinolaringoiatria, chirurgia toracica le discipline ad oggi coinvolte. La chirurgia robotica consente, se utilizzata ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Duemila interventi all’anno di alta, 4 robot già attivi a supporto di 5 specialità, oltre 6 milioni di euro di investimenti previsti per nuove apparecchiature. Nasce lachirurgicacondivisa tra Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIrccs e Policlinico diIrccs. Urologia, ginecologia,generale e dei trapianti, otorinolaringoiatria,toracica le discipline ad oggi coinvolte. Laconsente, se utilizzata ...

