G20 | alla ricerca dell' accordo

(Di venerdì 23 luglio 2021) Prosegue a Napoli il vertice sul clima sotto la presidenza italiana. L'argomento è epocale e non più rinviabile anche se le resistenze in primis da parte dei Paesi più inquinanti sono ...

Prosegue a Napoli il vertice sul clima sotto la presidenza italiana. L'argomento è epocale e non più rinviabile anche se le resistenze in primis da parte dei Paesi più inquinanti sono ......impantanata sulla decarbonizzazione in questo inizio di seconda giornata dei lavori del, ... il Consiglio dei ministri ha autorizzato la questione di fiduciariforma Cartabia sul processo ...AGI - Negoziato in stallo al G20 a Napoli. Nella seconda giornata di lavori si cerca di trovare l’accordo su clima ed energia, i temi più difficili. Ma le trattative si sono arenate sull’accelerazione ...NAPOLI – L’Amministratore dell’Agenzia Statunitense per la Protezione Ambientale Michael Regan ha visitato stamane la sede della Fondazione Famiglia di Maria, punto di partenza di un percorso verso la ...