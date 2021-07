Fedez esperto dei rapporti intimi in gravidanza, ma sarebbe un errore citare Chiara Ferragni (Di venerdì 23 luglio 2021) Fedez, nelle ultime ore, è ritornato a far parlare di sé perché tutti (potrebbero) aver frainteso una sua risposta in merito ai rapporti intimi durante la gravidanza. Il rapper, infatti, durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio con ospiti Massimo Boldi e Myss Keta, ha risposto alla lamentela di una fan (“Da quando sono incinta mio marito non vuole più venire a letto con me”). Fedez si è detto “esperto” del caso, dando la colpa alla pancia della donna incinta che metterebbe “agitazione” all’uomo. “Posso dire una cosa?! Qua sono esperto. Ci sta che durante la gestazione ... Leggi su biccy (Di venerdì 23 luglio 2021), nelle ultime ore, è ritornato a far parlare di sé perché tutti (potrebbero) aver frainteso una sua risposta in merito aidurante la. Il rapper, infatti, durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio con ospiti Massimo Boldi e Myss Keta, ha risposto alla lamentela di una fan (“Da quando sono incinta mio marito non vuole più venire a letto con me”).si è detto “” del caso, dando la colpa alla pancia della donna incinta che metterebbe “agitazione” all’uomo. “Posso dire una cosa?! Qua sono. Ci sta che durante la gestazione ...

