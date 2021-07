Dolly Parton: il marito compie gli anni e lei gli fa un regalo particolare (Di venerdì 23 luglio 2021) La cantautrice Dolly Parton, ha riprodotto sui social la storica cover di Playboy che la vide posare nel 1978 A 43 anni dall’ultima volta, Dolly Parton torna ad essere una coniglietta di Playboy: in occasione del compleanno del marito Carl, al quale è legata indissolubilmente dal 30 Maggio del 1966, la cantautrice ha deciso di riprodurre sui social la storica cover della rivista di Hugh Hefner (che nel frattempo ha però interrotto le pubblicazioni) che la vide protagonista nel 1978. Corpetto nero su sfondo rosso, al collo un papillon glitterato, Parton ha spiegato ... Leggi su zon (Di venerdì 23 luglio 2021) La cantautrice, ha riprodotto sui social la storica cover di Playboy che la vide posare nel 1978 A 43dall’ultima volta,torna ad essere una coniglietta di Playboy: in occasione del compleanno delCarl, al quale è legata indissolubilmente dal 30 Maggio del 1966, la cantautrice ha deciso di riprodurre sui social la storica cover della rivista di Hugh Hefner (che nel frattempo ha però interrotto le pubblicazioni) che la vide protagonista nel 1978. Corpetto nero su sfondo rosso, al collo un papillon glitterato,ha spiegato ...

