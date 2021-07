Crescent, in Appello tutti assolti (Di venerdì 23 luglio 2021) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca e’ stato assolto nell’ambito del processo d’Appello relativo a presunte irregolarita’ nella realizzazione del Crescent, un complesso architettonico realizzato a Salerno, nell’area prospiciente il lungomare Trieste. La Corte d’Appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado. La Procura generale aveva chiesto la condanna a 18 mesi. Il processo di primo grado a settembre 2018 si era concluso con una pioggia di assoluzioni confermate in secondo grado. condanna Italia nostra e no Crescent De Luca e Villani a pagare le spese processuali Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 23 luglio 2021) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca e’ stato assolto nell’ambito del processo d’relativo a presunte irregolarita’ nella realizzazione del, un complesso architettonico realizzato a Salerno, nell’area prospiciente il lungomare Trieste. La Corte d’di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado. La Procura generale aveva chiesto la condanna a 18 mesi. Il processo di primo grado a settembre 2018 si era concluso con una pioggia di assoluzioni confermate in secondo grado. condanna Italia nostra e noDe Luca e Villani a pagare le spese processuali Consiglia

Advertising

ottopagine : Processo Crescent, confermata l'assoluzione in Appello per De Luca #Salerno - RTAlive1 : Crescent, De Luca assolto anche in Appello - Yogaolic : RT @ildesk: La Corte conferma la sentenza di primo grado del tribunale di Salerno. Il governatore e le parti civili condannati alle spese #… - salernotoday : 'Processo Crescent', l'ex sindaco Vincenzo De Luca assolto anche in appello - ildesk : La Corte conferma la sentenza di primo grado del tribunale di Salerno. Il governatore e le parti civili condannati… -