Covid, Inail: a giugno contagi sul lavoro al minimo storico (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Si conferma il trend decrescente dei contagi sul lavoro da Covid-19 iniziato a febbraio. E' quanto rileva il 18esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale Inail – pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali . stando al quale i casi in più rispetto al monitoraggio mensile precedente sono 1.602 (+0,9%), di cui però solo 157 riferiti a giugno, 227 a maggio, 236 ad aprile, 234 a marzo, 135 a febbraio e 169 a gennaio di quest'anno, con i restanti 444 riconducibili allo scorso anno. Il consolidamento dei dati permette, ...

