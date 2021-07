Clio Make Up racconta la sua trasformazione: ''Ecco come ho perso 20 chili'' (Di venerdì 23 luglio 2021) In un video youtube e alla Gazzetta dello Sport racconta le fasi più importanti del suo cambiamento per raggiungere non tanto il peso ideale, quanto la serenità. Adesso ha perso 20 chili . Clio è ... Leggi su gossip (Di venerdì 23 luglio 2021) In un video youtube e alla Gazzetta dello Sportle fasi più importanti del suo cambiamento per raggiungere non tanto il peso ideale, quanto la serenità. Adesso ha20è ...

Advertising

slowmorenas : Clio make up quando vede il rossetto su Floriana #TemptationIsland - lealu85 : Clio make up quando vede il rossetto su Floriana #TemptationIsland - notevennina : ma tutti clio make up su twitter? ma lasciate che si trucchi un po’ come ca??????o vuole #TemptationIsland - punk8z : @brainmotel amo tu sei la clio make up dimmi tutto - grondoamore : -io e le mie mogli, i vari pasticceri che facevano torte orrende, shopping night, paint your Life, tutti i programm… -