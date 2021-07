Candido Carrera nuovo codriver di Dani Sordo nel WRC (Di venerdì 23 luglio 2021) I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Il rapporto tra Dani Sordo e Borja Rozada, codriver chiamato a sostituire Carlos Del Barrio ad inizio stagione è durato solamente tre gare. In questi tre eventi è arrivato uno splendido secondo posto assoluto in Portogallo e poi due ritiri (con relativo rientro con la formula del super rally) in Sardegna e Kenya. Al posto L'articolo proviene da RS E OLTRE. Leggi su rallyeslalom (Di venerdì 23 luglio 2021) I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Il rapporto trae Borja Rozada,chiamato a sostituire Carlos Del Barrio ad inizio stagione è durato solamente tre gare. In questi tre eventi è arrivato uno splendido secondo posto assoluto in Portogallo e poi due ritiri (con relativo rientro con la formula del super rally) in Sardegna e Kenya. Al posto L'articolo proviene da RS E OLTRE.

