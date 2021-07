Campania, scuole chiuse ai non vaccinati: le mamme diffidano de Luca (Di venerdì 23 luglio 2021) L’associazione “scuole aperte Campania” e la rete nazionale “Scuola in presenza” hanno inviato una diffida al presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Nella lettera, si esprime lo sconcerto in merito alla possibilità di continuare la didattica a distanza per chi non ha avuto possibilità di vaccinarsi, o ha deciso non farlo. La DAD proseguirà se L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 23 luglio 2021) L’associazione “aperte” e la rete nazionale “Scuola in presenza” hanno inviato una diffida al presidente della Regione, Vincenzo De. Nella lettera, si esprime lo sconcerto in merito alla possibilità di continuare la didattica a distanza per chi non ha avuto possibilità di vaccinarsi, o ha deciso non farlo. La DAD proseguirà se L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ProDocente : De Luca: sotto soglia 70% immunizzati Dad per non vaccinati. Scuole aperte in Campania non ci sta, “Sconcertante, l… - orizzontescuola : De Luca: sotto soglia 70% immunizzati Dad per non vaccinati. Scuole aperte in Campania non ci sta, “Sconcertante, l… - GaiaToujours : @valechindamo Guarda caso i migliori in Campania e Puglia dove le scuole sono state chiuse di più… questa dad fa proprio miracoli! - 007Vincentxxx : @SkyTG24 No #DeLuca lo sceriffo della #Campania ha detto testuali parole o vi #Vaccinate oppure non apro le scuole riferendosi ai ragazzi ?? - Maria09436651 : Con questo comunicato sembra tornare indietro di un anno. Non so quanto centri il nostro caro Presidente??,ma in Cam… -