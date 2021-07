Calata Paita torna a La Spezia | accordo storico tra Autorità Portuale e Lsct

Advertising

... grazie alla condivisione di un dettagliato e stringente cronoprogramma, Adsp e Lsct si impegnano a far sì che, dal 1° gennaio 2022, una porzione di cinquemila metri quadrati divengano ...... sulla conferma degli investimenti e su un cronoprogramma che consenta la retrocessione di due aree di, una da 5.500 metri quadrati a uso urbano (a gennaio 2022) e una da 1.500 metri ...Accordo storico quello sottoscritto oggi dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Mario Sommariva e dall’amministratore delegato di La Spezia Container Terminal, Alfredo Scalisi. Con questo a ...La penna che diede il via al porto per l´intesa che retrocede un pezzo di Calata Paita alla città già da inizio 2023. Il terminal nel terzo bacino pronto nel 2024 per i 2 milioni di Teu.