BCE, esperti settore privato alzano stime su PIL e inflazione (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Economisti ed esperti del settore privato nell’area euro della BCE stimano che l’economia dell’Eurozona cresca quest’anno al ritmo del 4,7% e si espanda del 4,6% nel 2022 e del 2,1% nel 2023. Il PIL registrerà, poi, una crescita dell’1,4% al 2026. Si tratta di previsioni in miglioramento rispetto alle stime di aprile quando era stata stimata una espansione al ritmo del 4,2% nel 2021, del 4,1% nel 2022 e dell’1,9% nel 2023. Lo riporta la stessa istituzione con la sua indagine Survey of Professional Forecasters. Quanto all’inflazione, i previsori si attendono una salita dell’1,9% quest’anno, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Economisti eddelnell’area euro della BCE stimano che l’economia dell’Eurozona cresca quest’anno al ritmo del 4,7% e si espanda del 4,6% nel 2022 e del 2,1% nel 2023. Il PIL registrerà, poi, una crescita dell’1,4% al 2026. Si tratta di previsioni in miglioramento rispetto alledi aprile quando era stata stimata una espansione al ritmo del 4,2% nel 2021, del 4,1% nel 2022 e dell’1,9% nel 2023. Lo riporta la stessa istituzione con la sua indagine Survey of Professional Forecasters. Quanto all’, i previsori si attendono una salita dell’1,9% quest’anno, ...

