Alessandra Mastronardi, lutto improvviso per l’attrice: “Ora sei libera” (Di venerdì 23 luglio 2021) Alessandra Mastronardi, lutto improvviso per l’amatissima attrice napoletana che ora la ricorda così: “Ora sei libera” Un dolore improvviso e intenso, quello che nelle ultime ore ha colpito Alessandra Mastronardi. l’attrice napoletana piange la cugina, Valentina, portata via all’affetto della sua famiglia a soli 32 anni per le conseguenze di una sclerodermia, malattia di cui L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 luglio 2021)per l’amatissima attrice napoletana che ora la ricorda così: “Ora sei” Un doloree intenso, quello che nelle ultime ore ha colpitonapoletana piange la cugina, Valentina, portata via all’affetto della sua famiglia a soli 32 anni per le conseguenze di una sclerodermia, malattia di cui L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Alessandra Mastronardi, morta a 32 anni la cugina Valentina. Lo straziante addio: «Come farò senza di te?» https://t.co… - Angela300564201 : - yucd53250131 : RT @alemastronardif: Ci stringiamo attorno ad Alessandra Mastronardi e alla sua famiglia per la perdita della cugina Valentina scomparsa in… - lucelaluce : RT @alemastronardif: Ci stringiamo attorno ad Alessandra Mastronardi e alla sua famiglia per la perdita della cugina Valentina scomparsa in… - mely_iovino : RT @alemastronardif: Ci stringiamo attorno ad Alessandra Mastronardi e alla sua famiglia per la perdita della cugina Valentina scomparsa in… -