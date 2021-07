Al via Tokyo 2020, le prime Olimpiadi «povere» (Di venerdì 23 luglio 2021) La fiamma olimpica che tra poche ore si accenderà a Tokyo illuminerà il cielo del Giappone in uno stadio tristemente deserto davanti alla cerimonia inaugurale. E sarà un fuoco sul quale soffia, fortissimo il vento delle polemiche. Prima tra tutte il fatto che il paese ospitante non le vuole; noi, ciechi e sordi alle notizie che in Asia in realtà giravano da mesi, ce ne siamo accorti solo ora. Troppa la paura di contagi importati proprio da atleti e delegazioni (un carrozzone da decine di migliaia di persone) in una nazione che, malgrado l'idea di organizzazione e disciplina che emanano al mondo intero, ha clamorosamente fallito sulla campagna vaccinale. A questo si ... Leggi su panorama (Di venerdì 23 luglio 2021) La fiamma olimpica che tra poche ore si accenderà ailluminerà il cielo del Giappone in uno stadio tristemente deserto davanti alla cerimonia inaugurale. E sarà un fuoco sul quale soffia, fortissimo il vento delle polemiche. Prima tra tutte il fatto che il paese ospitante non le vuole; noi, ciechi e sordi alle notizie che in Asia in realtà giravano da mesi, ce ne siamo accorti solo ora. Troppa la paura di contagi importati proprio da atleti e delegazioni (un carrozzone da decine di migliaia di persone) in una nazione che, malgrado l'idea di organizzazione e disciplina che emanano al mondo intero, ha clamorosamente fallito sulla campagna vaccinale. A questo si ...

Corriere : Al via i Giochi più difficili della storia. Ecco perché i giapponesi non li vogliono - Agenzia_Ansa : Paola Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura. La pallavolista azzurra è una degli atleti sce… - espodieg : E finalmente #Tokio2020 anzi no, #Tokio2021 fu! #ForzaAzzurri #sport #OlimpiadeTokyo2020 #TokyoOlympics… - glooit : Al via Tokyo 2020, le prime Olimpiadi «povere» leggi su Gloo - XN1sm9p9cAsK8B1 : RT @paoloigna1: Randy Taguchi: “Così è nata l’indifferenza dei giapponesi verso l'Olimpiade' -