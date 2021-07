Voghera, il benzinaio Stacchio: “La colpa? È dello Stato che è sempre complice” (Di giovedì 22 luglio 2021) La Procura di Pavia ha chiesto la conferma degli arresti domiciliari per Massimo Adriatici, l’assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera che martedì sera ha colpito con un colpo di pistola un marocchino 39enne, Youns El Boussetaoui, che molestava i clienti di un bar uccidendolo. Adriatici, che sostiene che il colpo sia partito accidentalmente dopo essere caduto per terra, è indagato per eccesso colposo di legittima difesa. Un video ripreso da una delle telecamere di sorveglianza della piazza prospiciente il bar riprende il momento in cui il marocchino sferra un pugno ad Adriatici. La Procura ha richiesto gli arresti domiciliari dell’assessore di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 luglio 2021) La Procura di Pavia ha chiesto la conferma degli arresti domiciliari per Massimo Adriatici, l’assessore alla Sicurezza del Comune diche martedì sera ha colpito con un colpo di pistola un marocchino 39enne, Youns El Boussetaoui, che molestava i clienti di un bar uccidendolo. Adriatici, che sostiene che il colpo sia partito accidentalmente dopo essere caduto per terra, è indagato per eccesso colposo di legittima difesa. Un video ripreso da una delle telecamere di sorveglianza della piazza prospiciente il bar riprende il momento in cui il marocchino sferra un pugno ad Adriatici. La Procura ha richiesto gli arresti domiciliari dell’assessore di ...

