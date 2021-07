Voghera, fiori e messaggi nel luogo in cui è stato ucciso il 39enne. E la sindaca sfugge ai giornalisti: “L’assessore si è autosospeso” (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo la morte Youns El Boussettaoui, a Voghera è il giorno del dolore e della rabbia. Alcuni cittadini hanno lasciato dei messaggi e dei fiori in ricordo della vittima. “Ti sia almeno lieve la terra perché la terra per te non è stata lieve né lieta” si legge in uno dei cartelli lasciati da una signora. Al contrario, continua il silenzio della sindaca Paola Garlaschelli, dopo la breve nota diffusa nella giornata di ieri, che raggiunta dai cronisti in mattinata si limita a ripetere che “L’assessore si è autosospeso”, senza però spendere una parola sulla vittima. “Youns era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo la morte Youns El Boussettaoui, aè il giorno del dolore e della rabbia. Alcuni cittadini hanno lasciato deie deiin ricordo della vittima. “Ti sia almeno lieve la terra perché la terra per te non è stata lieve né lieta” si legge in uno dei cartelli lasciati da una signora. Al contrario, continua il silenzio dellaPaola Garlaschelli, dopo la breve nota diffusa nella giornata di ieri, che raggiunta dai cronisti in mattinata si limita a ripetere che “si è”, senza però spendere una parola sulla vittima. “Youns era ...

