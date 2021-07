Venezia | Zanetti | «Orgoglioso del mio cammino In A per divertire»

(Di giovedì 22 luglio 2021) L’allenatore delPaoloha parlato della sua prima esperienza in Serie A ormai alle porte Paolo, allenatore delnonché tecnico più giovane della nuova Serie A, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato come arriva all’esordio nel massimo campionato italiano. PREDESTINATO – «Mah, questo non lo so. Di sicuro sono abituato a questa condizione: ho iniziato molto presto, sono arrivato in A scalando tutte le categorie. Non mi spaventa essere il più giovane, non ci faccio più caso. Ma certo mi inorgoglisce. Anche perché ci sono arrivato facendo la gavetta, con le mie forze, senza che ...

Advertising

sportli26181512 : Zanetti: “Sono la matricola, ma vi divertirò col mio Venezia”: Zanetti: “Sono la matricola, ma vi divertirò col mio… - Gazzetta_it : #Zanetti: “Sono la matricola, ma vi divertirò col mio #Venezia” - Fantacalcio : Venezia, Zanetti sicuro: 'Vi faremo divertire e ci salveremo' - Dalla_SerieA : Venezia, parte il ritiro di San Vito di Cadore. I convocati di Zanetti - - sinirb : Errebi: Venezia FC: Il Gazzettino - Zanetti a caccia di ri... -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Zanetti

Infine, quindici reti per ildi Paolonel test contro la Top11 Radio Club 103 a San Vito di Cadore, in provincia di Belluno. Per gli arancioneroverdi poker di reti per Karlsson, ...Ildi Paololavora per essere protagonista anche in Serie A, dopo la promozione ottenuta dalla serie cadetta, al termine degli emozionanti Playoff 2020/2021. Lagunari vittoriosi per 13 - ...L’allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha parlato della sua prima esperienza in Serie A ormai alle porte Paolo Zanetti, allenatore del Venezia nonché tecnico più giovane della nuova Serie A, in una in ...A 30 giorni dalla partenza della Serie A TIM 2021-2022, la griglia di partenza non è mai stata così ingarbugliata e ricca di incertezze Il conto alla rovescia ha preso ufficialmente il via a ormai un ...