US Open 2021, ecco l'entry list: nove italiani presenti, c'è Matteo Berrettini (Di giovedì 22 luglio 2021) Terminate le Olimpiadi i riflettori del panorama tennistico si sposteranno su Flushing Meadows, dove dal 30 agosto al 12 settembre si svolgeranno gli US Open 2021. Fari puntati su Novak Djokovic e la sua voglia di completare il Golden Slam, presenti anche Rafael Nadal e Roger Federer, oltre al detentore del titolo Dominic Thiem. Ben nove italiani saranno della partita sul cemento statunitense: presente anche Matteo Berrettini oltre a Jannik Sinner, Lorenzo Sonego. Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, Marco Cecchinato, Andreas Seppi e Stefano Travaglia.

