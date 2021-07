The Last Of Us: Anna Torv entra nel cast della serie (Di giovedì 22 luglio 2021) Nel cast della serie The Last Of Us, prodotta per HBO, ci sarà anche l'attrice Anna Torv, l'ex star della serie Fringe. Nel cast della serie The Last Of Us ci sarà anche Anna Torv, l'ex protagonista di serie come Fringe e Mindhunter. Le riprese dell'adattamento del popolare videogioco sono già in corso e Gabriel Luna aveva recentemente condiviso la prima foto che lo ritraeva accanto ai protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey. In The ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 luglio 2021) NelTheOf Us, prodotta per HBO, ci sarà anche l'attrice, l'ex starFringe. NelTheOf Us ci sarà anche, l'ex protagonista dicome Fringe e Mindhunter. Le riprese dell'adattamento del popolare videogioco sono già in corso e Gabriel Luna aveva recentemente condiviso la prima foto che lo ritraeva accanto ai protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey. In The ...

