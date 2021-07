Tessera sanitaria: la guida completa (Di giovedì 22 luglio 2021) Annamaria Villafrate - La Tessera sanitaria è il documento personale che viene rilasciato a tutti i cittadini che hanno diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Leggi su studiocataldi (Di giovedì 22 luglio 2021) Annamaria Villafrate - Laè il documento personale che viene rilasciato a tutti i cittadini che hanno diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Advertising

RaiNews : C’è anche chi arriva con la tessera sanitaria di tutta la famiglia chiedendo più copie #greenpass - FBiasin : Ci tenevo a dare la mia testimonianza sulle difficoltà per ottenere il #greenpass: Farmacia “Buongiorno, posso ch… - riconoscibile : @scatto_da_fermo poi nessuno che sapesse stograncazzo. io ci sono andato con la tessera sanitaria da barista e mi h… - ilnidodelfalco1 : @EugenioCardi Non so... In farmacia ormai (ma è solo un mio esempio, magari senza senso) prima di rilasciare lo sco… - ninda1952 : RT @RaiNews: C’è anche chi arriva con la tessera sanitaria di tutta la famiglia chiedendo più copie #greenpass -