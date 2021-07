“Non vedo l’ora”. Prima tronista trans di Uomini e Donne, svelata l’identità: chi è Nicole (Di giovedì 22 luglio 2021) svelata l’identità della Primatronista trans di Uomini e Donne. Come spiegato ieri da Dagospia (che dà la notizia per certa), Maria De Filippi ha deciso di puntare per uno dei troni di Uomini e Donne della prossima stagione su una persona che “era un uomo, ora è una donna”, scrive il giornale online diretto da Roberto D’Agostino. “La prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa”. Secondo il giornale scandalistico, l’edizione in partenza a settembre 2021 confermerà il mix Trono over ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 luglio 2021)delladi. Come spiegato ieri da Dagospia (che dà la notizia per certa), Maria De Filippi ha deciso di puntare per uno dei troni didella prossima stagione su una persona che “era un uomo, ora è una donna”, scrive il giornale online diretto da Roberto D’Agostino. “La prescelta ha già concluso il suo percorso diizione, nella vita è una commessa”. Secondo il giornale scandalistico, l’edizione in partenza a settembre 2021 confermerà il mix Trono over ...

