Napoli, annunciata gara amichevole con il Wisla Cracovia. Ecco quando si gioca (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo il Bayern Monaco, il Napoli affronterà il Wisla Cracovia all'Henryk Reyman Stadium di Cracovia il 4 agosto alle ore 18. Il match è stato organizzato per celebrare il 155esimo anniversario della fondazione del Club polacco. Mercoledì 4 agosto amichevole con il @WislaKrakowSA #ForzaNapoliSempre https://t.co/FaicnXvSyY — Official SSC Napoli (@sscNapoli) July 22, 2021 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

