Monitoraggio Gimbe, contagi raddoppiati in 7 giorni. Ora a salire sono anche i ricoveri nelle terapie intensive (Di giovedì 22 luglio 2021) Impennata di nuovi casi di contagio da Coronavirus e lieve aumento dei ricoveri sia nelle aree non critiche che nelle rianimazioni. A metterlo nero su bianco nel report finale del Monitoraggio settimanale è la Fondazione Gimbe. Nella settimana dal 14-20 luglio 2021 l’incremento dei nuovi casi è stato del 115,7% (19.390 contro 8.989). Praticamente il doppio. Mentre si confermano ancora in calo i decessi (76 contro 104). Dopo oltre tre mesi di decremento, si registra invece un’inversione di tendenza dei casi attualmente positivi (49.310 contro 40.649), delle persone in isolamento ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 luglio 2021) Impennata di nuovi casi dio da Coronavirus e lieve aumento deisiaaree non critiche cherianimazioni. A metterlo nero su bianco nel report finale delsettimanale è la Fondazione. Nella settimana dal 14-20 luglio 2021 l’incremento dei nuovi casi è stato del 115,7% (19.390 contro 8.989). Praticamente il doppio. Mentre si confermano ancora in calo i decessi (76 contro 104). Dopo oltre tre mesi di decremento, si registra invece un’inversione di tendenza dei casi attualmente positivi (49.310 contro 40.649), delle persone in isolamento ...

