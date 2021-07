MARIO DRAGHI PRESENTA IL GREEN PASS: DIRETTA TV SU RAI1, LA7 E RETE 4 (Di giovedì 22 luglio 2021) Non c’è più tempo da perdere e MARIO DRAGHI che pensa all’Italia e non ai sondaggi elettorali lo sa benissimo. Oggi pomeriggio si riunisce alle ore 17 il Consiglio dei Ministri, seguito al termine da una conferenza stampa trasmessa da RAI1, RETE 4 e La7 con l’immancabile Maratona Mentana (dalle 18) per PRESENTAre i dettagli del GREEN PASS alla presenza di DRAGHI e di alcuni ministri, a partire da Speranza. Da lunedì 26 luglio 2021 cambierà così la vita dei cittadini per tutelare la salute ed evitare un ennesimo lockdown che significherebbe una catastrofe ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 22 luglio 2021) Non c’è più tempo da perdere eche pensa all’Italia e non ai sondaggi elettorali lo sa benissimo. Oggi pomeriggio si riunisce alle ore 17 il Consiglio dei Ministri, seguito al termine da una conferenza stampa trasmessa da4 e La7 con l’immancabile Maratona Mentana (dalle 18) perre i dettagli delalla presenza die di alcuni ministri, a partire da Speranza. Da lunedì 26 luglio 2021 cambierà così la vita dei cittadini per tutelare la salute ed evitare un ennesimo lockdown che significherebbe una catastrofe ...

