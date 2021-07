‘Love’s kamikaze’ di Mario Moretti debutta a Siena | un esempio di teatro vero e liberatorio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 luglio 2021) Per sensibilità personale e anche per un mai sopito senso di giustizia tendo a occuparmi di artisti dimenticati o poco conosciuti, gli artisti famosi hanno già tutto, sono stati analizzati nei minimi particolari, hanno un pubblico vasto e un grande numero di critici che si sono occupati di loro, ma c’è tutto un sottosuolo rigoglioso di bellezza e cultura che va riscoperto e portato alla conoscenza dei lettori e degli spettatori, e in questo caso specifico si tratta di, uomo die di lettere, drammaturgo, che ha la sfortuna di avere un cognome già “occupato” da un certo Nanni e da un suo omonimo che fu componente storico ...