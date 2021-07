Lazio, Lotito: “In arrivo nuovi calciatori, molti invidiano la nostra rosa” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Questa società e questa presidenza hanno scritto assieme, con il contributo di calciatori, tecnici, di tutti i tifosi, tante sorprendenti pagine di Lazio. nuovi calciatori acquistati dalla società sono già in ritiro e altri arriveranno per migliorare una rosa che molti ci invidiano“. Con queste parole, Claudio Lotito ha definito il valore qualitativo della Lazio targata Maurizio Sarri. Il patron del club biancoceleste ha esternato alcune considerazioni personali nel contesto di un editoriale per Lazio Style Magazine, ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) “Questa società e questa presidenza hanno scritto assieme, con il contributo di, tecnici, di tutti i tifosi, tante sorprendenti pagine diacquistati dalla società sono già in ritiro e altri arriveranno per migliorare unacheci“. Con queste parole, Claudioha definito il valore qualitativo dellatargata Maurizio Sarri. Il patron del club biancoceleste ha esternato alcune considerazioni personali nel contesto di un editoriale perStyle Magazine, ...

