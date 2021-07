Lazio, Jony: «Mi sento bene, se resto l’obiettivo è la Champions» (Di giovedì 22 luglio 2021) Jony ha parlato dal ritiro della Lazio alla fine della seduta mattutina: la speranza è quella di guadagnarsi la fiducia di Sarri Jony, esterno spagnolo rientrato alla Lazio dopo l’anno passato in prestito, è stato intervistato da Lazo Style Radio alla fine dell’allenamento mattutino: SUI TIRI IN PORTA – «Allenamento intenso fino alla fine ma non ho vinto, devo aspettare un altro giorno per un altra sfida». SUL RITIRO – «Il ritiro procede bene, stiamo imparando quello che il mister vuole dalla squadra visto che la squadra è stata abituata per anni ad un altro numero. Dobbiamo imparare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021)ha parlato dal ritiro dellaalla fine della seduta mattutina: la speranza è quella di guadagnarsi la fiducia di Sarri, esterno spagnolo rientrato alladopo l’anno passato in prestito, è stato intervistato da Lazo Style Radio alla fine dell’allenamento mattutino: SUI TIRI IN PORTA – «Allenamento intenso fino alla fine ma non ho vinto, devo aspettare un altro giorno per un altra sfida». SUL RITIRO – «Il ritiro procede, stiamo imparando quello che il mister vuole dalla squadra visto che la squadra è stata abituata per anni ad un altro numero. Dobbiamo imparare ...

Advertising

lazio24h : Lazio, Jony: 'Dobbiamo imparare il prima possibile' - yeswecanon1 : @sslansia Correa non ce lo vedo proprio in quel ruolo, se esce correa non arriverà brandt. Jony o adekanye rimarran… - sportli26181512 : Lazio, Jony: 'Se rimango qui voglio la Champions': L'esterno biancoceleste, rientrato dal prestito all'Osasuna, cer… - LALAZIOMIA : Lazio, Jony: 'Se rimango qui voglio la Champions' - LALAZIOMIA : AURONZO 2021| Jony: “Sono disponibile ovunque per il mister. Il nostro traguardo è la Champions”… -