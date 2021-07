(Di giovedì 22 luglio 2021) Un partito politico che “si impegna” ad aprire Canva (applicazione per creare post social da dispositivi mobili) e creare un post contro un giovane influencer che esprime le sue opinioni. Succede in Italia con la Lega diche attacca pubblicamente. Ladiè la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Sabry60385617 : RT @blogtivvu: La replica di Matteo Salvini a Tommaso Zorzi è la cosa più assurda che leggerai oggi - blogtivvu : La replica di Matteo Salvini a Tommaso Zorzi è la cosa più assurda che leggerai oggi - JulioCesare12 : Ormai le suningate sono più scontate di una replica di 'Don Matteo' - Gi01992 : @CIAfra73 @Federic01996 Io avrei accorpato gli episodi.. Altrimenti ci dovevano pensare prima a dare film invece di… - GiambaLibero : La tecnica salvinian-meloniana è la tecnica fascista. Fomentare la protesta, creare e diffondere violenza, e poi sc… -

Ultime Notizie dalla rete : replica Matteo

Non si è fatta attendere ladiSalvini alle Mario Draghi che, commentando le parole del leader della Lega, ha detto che 'l'appello a non vaccinarsi è un appello a morire'. L'obiettivo di tutti, mio come di Draghi, ...Eravamo in vacanza a Formentera,aveva due anni . Non si sentiva bene e tornati a casa, ... Raffaella Carrà: Carramba che sorpresa,20 luglio/ Il gran finale! Il racconto di Leonardo ...La replica di Salvini a Tommaso Zorzi è la cosa più ridicola di oggi: ecco cosa ha risposto la Lega Nord dopo pensiero dell'influencer.Non si è fatta attendere la replica di Matteo Salvini alle Mario Draghi che, commentando le parole del leader della Lega, ha detto che "l'appello a non vaccinarsi è un appello a morire". L'obiettivo d ...