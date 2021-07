La Biles diventa Goldie la capretta | Twitter rilascia una emoji in suo onore per Tokyo

Advertising

thurinthurambar : RT @Gazzetta_it: Simone Biles diventa una emoji su Twitter per #Tokyo2020 ginnastica #SimoneBiles - Gazzetta_it : Simone Biles diventa una emoji su Twitter per #Tokyo2020 ginnastica #SimoneBiles - infoitsport : Simone Biles diventa la prima sportiva con una emoji su Twitter! La ginnasta-capra alla vigilia delle Olimpiadi - zazoomblog : Simone Biles diventa la prima sportiva con una emoji su Twitter! La ginnasta-capra alla vigilia delle Olimpiadi -… - zazoomblog : Simone Biles diventa la prima sportiva con una emoji su Twitter! La ginnasta-capra alla vigilia delle Olimpiadi -… -

Ultime Notizie dalla rete : Biles diventa

La Gazzetta dello Sport

Così grande da meritarsi, prima tra tutti gli atleti, una emoji personalizzata su Twitter. Così grande, nel suo metro e 42 centimetri di funambolismo, da essere già una icona dello sport mondiale. ......video poi si conclude con il saluto della piccola Virginia " " siamo tutti con te! " - che... seconda soltanto all'inarrivabile 6.8 di Simone, sono stati dunque montati sulle note di uno ...Simone Biles è sempre più unica. Non è soltanto la ginnasta più forte e vincente di tutti i tempi, non è soltanto la rivoluzionaria ragazza in grado di inventare elementi acrobatici impossibili, non è ...Usain Bolt protagonista con una “tripla doppia”, mentre Phelps porta a 28 medaglie (23 d'oro) il suo bottino personale. E nel 1988 scoppia la bomba doping ...