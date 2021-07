Juve, presentata la seconda maglia 2021-22. Testimonial Dybala (Di giovedì 22 luglio 2021) La Juventus ha presentato la maglia Away per la stagione 2021-22. La maglietta è stata pubblicata su Instagram dalla pagina ufficiale dell’Adidas. Una maglietta completamente nera, con strisce rosa sulle maniche (per ricordare la prima maglia rosa) Il Testimonial, Paulo Dybala, che ha posato insieme a McKennie e a Martina Rosucci della Juve women. Non è un caso che sia stato Dybala il Testimonial. La Juve punta molto sull’argentino, dopo che la scorsa stagione è stata davvero complicata per il 10 ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021) Lantus ha presentato laAway per la stagione-22. La maglietta è stata pubblicata su Instagram dalla pagina ufficiale dell’Adidas. Una maglietta completamente nera, con strisce rosa sulle maniche (per ricordare la primarosa) Il, Paulo, che ha posato insieme a McKennie e a Martina Rosucci dellawomen. Non è un caso che sia statoil. Lapunta molto sull’argentino, dopo che la scorsa stagione è stata davvero complicata per il 10 ...

