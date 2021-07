Guardie mediche chiuse nel Salernitano, interrogazione di Bilotti a Speranza (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – «Il Governo intervenga subito per mettere fine al taglio selvaggio delle Guardie mediche e per assicurare i livelli minimi di assistenza sanitaria ai cittadini della provincia di Salerno, in particolare ai residenti nei comuni delle aree interne». È quanto chiede Anna Bilotti, deputata del Movimento 5 Stelle, in un’interrogazione presentata al ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo le denunce e gli appelli lanciati da cittadini e sindaci di numerosi comuni del Salernitano, dall’area dei Picentini al Golfo di Policastro, in seguito all’improvvisa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – «Il Governo intervenga subito per mettere fine al taglio selvaggio dellee per assicurare i livelli minimi di assistenza sanitaria ai cittadini della provincia di Salerno, in particolare ai residenti nei comuni delle aree interne». È quanto chiede Anna, deputata del Movimento 5 Stelle, in un’presentata al ministro della Salute, Roberto, dopo le denunce e gli appelli lanciati da cittadini e sindaci di numerosi comuni del, dall’area dei Picentini al Golfo di Policastro, in seguito all’improvvisa ...

