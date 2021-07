Green pass, obbligo da lunedì: una dose nei ristoranti al chiuso, 2 per palestre e discoteche (Di giovedì 22 luglio 2021) Con 38 milioni di ?Green pass? già scaricati anche per i presidenti di Regione è difficile mettersi di traverso. L?obbligo del lasciapassare inizierà ad essere... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 22 luglio 2021) Con 38 milioni di ?? già scaricati anche per i presidenti di Regione è difficile mettersi di traverso. L?del lasciaare inizierà ad essere...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - samuelepenta : @VittorioSgarbi E il green pass autore dello sfacello della stagione turistica italiana - Paolo71140335 : RT @italiadeidolori: Green Pass e fallimento dell'impresa, spiegata facile. ?????? -