Green pass, obbligatoria almeno una dose per i luoghi al chiuso - Resta l'incognita sui trasporti (Di giovedì 22 luglio 2021) - - > Leggi Anche Covid, il ministero: unica dose entro 6 - 12 mesi ai guariti - Restrizioni, governo e Regioni trattano sui nuovi parametri - - > Leggi Anche Covid, Sileri a Tgcom24: 'I contagi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021) - - > Leggi Anche Covid, il ministero: unicaentro 6 - 12 mesi ai guariti - Restrizioni, governo e Regioni trattano sui nuovi parametri - - > Leggi Anche Covid, Sileri a Tgcom24: 'I contagi ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - TytoAlb82433730 : RT @MZampedroni: Volevano fare il Green Pass alla francese, le tv e la stampa chiedeva di copiare la Francia. Ora che in Francia il Green P… - NeroSire : RT @GuiducciLuigi: Se non ho capito male, è finita che Macron ha istituito il green pass in Italia. -