(Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Il G20 su clima e ambiente "è un momento importantissimo, mi piacerebbe che si parlasse dima si mettessero piùsul, prendendo finalmente decisioni molto specifiche nei vari campi". A dirlo all'Adnkronos è, commentando il G20 su clima, ambiente ed energia partito oggi a Napoli. "Stiamo ancora parlando di Kyoto dopo oltre trent'anni, e purtroppo ci siamo accorti che da questi temi non si può prescindere", spiega la conduttrice. "I disastri climatici che accadono purtroppo non sono eccezionali, si verificano perché la terra sta cambiando, e noi di ...

**G20: Licia Colò, 'meno parole e più dati sul tavolo, è ora di agire'**

**G20 Licia

Il Tempo

