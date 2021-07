Fdi | De Priamo | giunta Raggi | pochi interventi prevenzione incendi

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – “I vigili del fuoco ed i volontari sono impegnati da ore a domare un graveo a Roma Est che ha l’ambito le abitazioni di Colle degli Abeti e Ponte di Nona.” “Le aree interessate erano state oggetto di ripetute richieste dipreventivi dei cittadini e presenteremo quindi una interrogazione per sapere per quali motivi lanon abbia previsto insieme ai vari organi competenti adeguatidi messa in sicurezza delle case”. È quanto dichiara in una nota Andrea Decapogruppo in Campidoglio di Fdi.