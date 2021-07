Eric Clapton: "Non suonerò in luoghi e locali che richiedono pass vaccinale" (Di giovedì 22 luglio 2021) Eric Clapton non suonerà nei club e nelle sale concerto dove è richiesta la vaccinazione anti-Covid: lo ha annunciato lo stesso chitarrista, all’indomani delle direttive del primo ministro inglese Boris Johnson secondo cui sarà richiesto un corrispettivo del ‘green pass’ nel Regno Unito per club e le venue che ospiteranno grandi eventi. Come riportato dal Guardian, la posizione di Clapton è stata diffusa tramite Telegram dall’architetto e produttore italiano Robin Monotti, scettico rispetto all’efficacia dei vaccini. “In seguito all’annuncio del primo ministro di lunedì 19 luglio, il mio onore mi obbliga a fare un ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 luglio 2021)non suonerà nei club e nelle sale concerto dove è richiesta la vaccinazione anti-Covid: lo ha annunciato lo stesso chitarrista, all’indomani delle direttive del primo ministro inglese Boris Johnson secondo cui sarà richiesto un corrispettivo del ‘green’ nel Regno Unito per club e le venue che ospiteranno grandi eventi. Come riportato dal Guardian, la posizione diè stata diffusa tramite Telegram dall’architetto e produttore italiano Robin Monotti, scettico rispetto all’efficacia dei vaccini. “In seguito all’annuncio del primo ministro di lunedì 19 luglio, il mio onore mi obbliga a fare un ...

