E’ ufficiale! Simone Padoin torna alla Juventus come collaboratore di Allegri

(Di giovedì 22 luglio 2021) La notizia stava circolando ormai da qualche ora. Ora è ufficiale.. Dopo la gloriosa parentesi da calciatore, ora farà daa Massimilianonel nuovo corso che ha preso il via da qualche settimana., una storia bellissima “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi rino”, cantava così Antonello Venditti. La storia dicon lasi rispecchia ...

Sul palco anche i Dry Cleaning, londinesi, e Andrea Laszlo De, paladino della rinascita del ... Tutti i dettagli sul calendario dei concerti e sui biglietti sono sul sitodel Todays ...Una nuova avventura in bianconero, ma questa volta non da calciatore. Come annunciato dalla Juventus con un comunicatoPadoin entra a far parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri con il ruolo di collaboratore dell'attuale allenatore bianconero. 'Un graditissimo ritorno nel gruppo della Juve. ...Torino, 22 lug. - Simone Padoin torna alla Juventus. L'ex calciatore bianconero da oggi è ufficialmente parte dello staff tecnico, in qualità di collaboratore d ...L'ex giocatore bianconero rivestirà il ruolo di collaboratore, lo stesso ricoperto da De Rossi nella Nazionale di Mancini ...