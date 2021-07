Crisi microchip aumenta il prezzo di auto usate Ecco perché

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 luglio 2021) Sono sempre più numerosi e strategici i settori industriali colpiti dalladelche, dando il via a una sorta di pericoloso “effetto domino”, rischia seriamente di fare da freno alla ripresa. Le restrizioni in atto ormai da oltre un anno per cercare di contenere la diffusione della pandemia hanno ridisegnato le nostre abitudini e necessità, spingendo l’uso della tecnologia, in scia a smart working e Dad, con le persone sempre più motivate ad acquistare nuovi device, sempre più efficienti e “performanti”. Il risultato è una crescita esponenziale, a livello mondiale, delle richieste di apparecchiature elettroniche con conseguente aumento dei ...